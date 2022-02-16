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Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor

16.02.2022 14:36
Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor

Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında açılışı gerçekleştirilen Barış Kafeler'de turizm sezonu öncesi yenileme çalışmaları hız kazandı.

Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında açılışı gerçekleştirilen Barış Kafeler'de turizm sezonu öncesi yenileme çalışmaları hız kazandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kentin dört bir noktasına açılan Barış Kafe şubeleri turizm sezonuna hazırlanıyor. Sezona sayılı günler kala harekete geçen Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde bulunan Barış Kafe 1'de yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Didimli vatandaşların gözde mekanlarından olan Barış Kafeler de yerli ve yabancı turistlerin ziyareti öncesi başlatılan çalışmaların süreceği belirtildi.

Hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükseldiği kentte kendilerini Altınkum Sahili'ne atan Didimli vatandaşlar, günlerini Barış Kafe 1'de geçirmeyi tercih etti. Geniş yemek menüsü ve uygun fiyatlarıyla Didimlilerle buluşan Barış Kafe, vatandaşların ilgisiyle doldu taştı. - AYDIN

Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor
Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor
Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor
Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor
Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Altınkum, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika


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