Bunun üzerine harekete geçen Özel İdare ekipleri, sabah erken saatlerde Varlı köyüne ulaştı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, afet evlerinin su ihtiyacını karşılayan boruların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada boruları kıran kişilerin ayrıca naylon torbalar içerisinde borulara çim tıkadıkları ortaya çıktı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu boruları temizledi, kırılan boruların onarımını yaparak köye su verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Digor Varlı köyü afet evleri suya kavuştu - Son Dakika

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