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Dijital Eğitimin Geleceği Konferansı

Dijital Eğitimin Geleceği Konferansı

Eğitim-Bir-Sen Adana, dijital eğitimde öğretmenlerin rolünü ve iletişim yöntemlerini tartıştı.

12.02.2025 14:33
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Öğretmenlik: Geleceği İnşa Etmek" konferansında, eğitimde dijital dönüşümün gerekliliği, öğretmenlerin değişen rolü ve yeni nesille etkili iletişim kurma yöntemleri ele alındı. Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili yaptığı konuşmada, "Eğitimciler sadece bilgi aktaran değil, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayan rehberlerdir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, eğitim dünyasının güncel dinamiklerine ışık tutan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Dijital Çağda Öğretmenlik: Geleceği İnşa Etmek" başlıklı konferans, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Konferansın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, dijitalleşmenin eğitime etkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Sarıgeçili, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayan rehberler olduğunu vurguladı.

Sarıgeçili, dijitalleşmenin eğitim süreçlerini nasıl dönüştürdüğüne değinerek, öğretmenlerin dijital okuryazarlık kazandırmada önemli bir role sahip olduğunu belirerek, öğretmenlerin öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve bilinçli dijital okuryazarlık kazandırma konusunda rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin sendikal çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık veren bir sendika olduğunu ifade eden Başkan Sarıgeçili, programın düzenlenmesinde geçen Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimine, AR-GE komisyonuna ve etkinlik için emek veren herkese teşekkür etti.

"Öğrencilerin dünyasına girmeden onları anlayamazsınız"

Konferansın konuşmacısı olan Prof. Dr. Sinan Canan ise dijitalleşmenin eğitim ve öğretmenlik üzerindeki etkilerini ele alırken, eğitimcilerin ve ebeveynlerin dijital çağda çocuklarla ve gençlerle nasıl etkili iletişim kurabileceğine dair önemli mesajlar verdi.

Canan, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukların ve gençlerin dünyasına daha iyi uyum sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Dijital çağın, bilgiye erişimi kolaylaştırmasının yanı sıra, insan ilişkileri ve öğrenme süreçleri üzerinde köklü değişimlere neden olduğunu belirten Canan, "Bugünün çocukları, eski yöntemlerle eğitilemez. Onların yaşadığı dijital dünyayı tanımadan, eğitimde etkili olmak mümkün değil" dedi.

Özellikle ebeveynlerin ve öğretmenlerin, gençlerin ilgilendiği dijital platformlara yabancı kalmamaları gerektiğini belirten Canan, "Çocukların ve gençlerin dünyasına girmek, onların gözünden dünyaya, hayata, gelişmelere bakmayı gerektirir. Onları anlamanın yolu, onların ilgilendiği içerikleri bilmekten, onlarla aynı dili konuşabilmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Sinan Canan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek bir hediye takdim etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dijital Eğitimin Geleceği Konferansı - Son Dakika

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