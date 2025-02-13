Dikmen Ekiplerinden Hızlı Yardım

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- Sinop'ta ekiplerden vatandaşlara anında müdahale

SİNOP - Sinop'un Dikmen ilçesindeki Karakoyun köyünde, hayvan yemi ve erzak sıkıntısı çeken bir vatandaşa Dikmen Özel İdare ekipleri hızlıca yardım gönderdi. Ekipler, ayrıca yaşlı kadının sağlık sorununa da müdahale ederek, hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Karakoyun köyünde yaşayan bir vatandaş, hayvanlarının yeminin tükenmesi ve erzaklarının olmadığı gerekçesiyle Dikmen Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti. Durumun aciliyeti üzerine, Dikmen Özel İdare ekipleri hızlıca harekete geçerek, yardımları köye ulaştırdı.

Dikmen merkeze 45 km mesafedeki Karakoyun köyüne, vatandaşın oğlunun şantiyeye malzeme getirmesiyle yardımlar sevk edildi. Yardımların teslim edilmesinin ardından, köylülerin sağlık durumu da göz önünde bulunduruldu. Vatandaşın annesinin rahatsızlandığını öğrenen ekipler, yaşlı kadına hızlıca müdahale ederek Karakoyun asfaltına kadar indirildi.

Yaşlı kadın, torununun aracıyla hastaneye götürülerek gerekli tedaviye alındı. Dikmen Özel İdare ekiplerinin bu hızlı ve özverili müdahalesi, köylülerin takdirini topladı.