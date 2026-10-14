Dilovası Belediye Başkanı, 86 ve 72 yaşındaki çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Dilovası Belediye Başkanı, 86 ve 72 yaşındaki çiftin nikahını kıydı

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Dilovası Belediye Başkanı, 86 ve 72 yaşındaki çiftin nikahını kıydı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir, düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıydı; mutlulukları yüzlerine yansıyan çift, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıyarken, tören renkli anlara da sahne oldu.

Evliliğin yaşı olmadığını göstererek birlikte yeni bir yola çıkmaya karar veren 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir, mutluluklarını nikah masasına taşıdı. Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için "Evet" diyen çiftin nikahını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıydı. Nikah şahitliklerini ise Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım yaptı. Evlilik cüzdanlarını alan çiftin mutluluğu yüzlerine yansırken, tören hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

"Sevginin yaşı, mutluluğun zamanı yoktur"

Çifti tebrik eden Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Bugün çok kıymetli ve anlamlı bir mutluluğa şahitlik ettik. Fevzi amcamız ile Mülkünaz teyzemiz, sevginin yaşının ve mutluluğun zamanının olmadığını bizlere bir kez daha gösterdi. Gözlerindeki sevinç ve gönüllerindeki muhabbet hepimizin yüreğini ısıttı. Bu güzel birliktelik; sevginin, saygının, vefanın ve hayat arkadaşlığının ne kadar değerli olduğunu en güzel şekilde anlatıyor. Rabbim birlikteliklerini daim; ömürlerini sağlık, huzur ve mutlulukla bereketli eylesin. Kıymetli büyüklerimize sevdikleriyle birlikte ağız tadıyla geçirecekleri nice güzel yıllar diliyorum. Allah bir yastıkta huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tören, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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