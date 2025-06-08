Dilovası\'nda Bayramlaşma Etkinliği ve Gazze\'ye Dikkat

Dilovası'nda düzenlenen halk bayramlaşmasında birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıkarken, Gazze'de yaşanan insanlık dramı unutulmadı.

Dilovası Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla halk bayramlaşması programı düzenledi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program her kesimden yoğun ilgi gördü. Bayramlaşma programına; Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Başkan Ramazan Ömeroğlu, bu yıl ki bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, özellikle Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Ömeroğlu, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz özel günlerdir. Ancak Gazze'de yaşananlar nedeniyle bu bayramda kalbimiz buruk. Yaşanan soykırımı bir kez daha nefretle kınıyoruz. Dualarımız Filistin halkıyla." dedi.

Konuşmasının ardından tüm katılımcıların bayramını tek tek kutlayan Başkan Ömeroğlu, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Bayramlaşma programı çay ve sohbet eşliğinde samimi bir ortamda sona erdi. - KOCAELİ