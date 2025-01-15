Dilovası\'nda Sınav Merkezinin Açılacağı Duyuruldu

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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, sınava girecek öğrenciler için müjdeyi verdi. Ömeroğlu, ÖSYM Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılından itibaren ÖSYM sınavlarının Dilovası'nda yapılacağını duyurdu.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç'un ÖSYM Başkanlığına birlikte yaptıkları girişim sonuç verdi. Ömeroğlu ve Tunç'un girişimleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılan başvuru sonrası Gebze Sınav Koordinatörlüğü'ne bağlı olarak Dilovası Sınav Merkezi açılmasına onay çıktı. 2025 Eğitim yılı dahil bundan sonraki süreçte ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların Dilovası'nda da yapılacağı kararlaştırıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız başvurular sonucunda ÖSYM Başkanlığının Dilovası'nda sınav merkezinin açılması kararını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Dilovası'nda 2025 yılı eğitim öğretim yılından itibaren ÖSYM'nin yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak. Kararın alınmasında emeği geçen ÖSYM Başkanlığına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Dilovası'nda son yıllarda eğitim öğretim anlamında yenilikler olmaya devam etmekte ve her geçen gün yeni bir gelişme olmakta. Bugün de Dilovası'nın gençleri için güzel müjdemizi verdik. İnşallah yeni müjdeler vermeye de devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ