Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi - Son Dakika
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Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi

27.05.2022 10:05
Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde din görevlilerine kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde din görevlilerine kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer verildi.

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere İlçe Müftülüğü'nde görevli din görevlileri katıldı. Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen Tuğba Çınar tarafından slaytlar eşliğinde istatistik verilerle kadına yönelik şiddetin tanımı, şiddetin türleri, şiddete uğrayan kadınların takip edecekleri yol ve yöntemler, kadına yönelik şiddete müdahaleler, şiddet mağduruna verilecek koruyucu tedbir kararları, şiddeti önleme ve izleme merkezine ulaşmanın yolları anlatıldı.

Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Çınar, "Kadına yönelik şiddet, fiziksel ve ruhsal bütünlüğümüze zarar veren bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumda. Kadınların yapılan fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik şiddetten zarar gördüklerine, buna maruz kalan kadınların yanı sıra buna tanık olan çocukları ve bir bütün olarak aileyi de olumsuz etkiliyor. Birey olarak şiddetin nedeni ne olursa olsun, kime uygulanırsa uygulansın, bunun haklı bir sebebinin olmadığını hepimiz ifade etmeliyiz" dedi. - AYDIN

Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi
Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi
Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi
Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi
Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi
Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi

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Kaynak: İHA

Recep Yazıcıoğlu, Hisarcık, Çınar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Din görevlilerine 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu seminer verildi - Son Dakika


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