Dinek Dağı\'nda Kar Keyfi

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Kırıkkale kent merkezine kar yağmaması nedeniyle vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan Dinek Dağı'na akın etti. Karın keyfini çıkarmak isteyenler, doğanın ve temiz havanın tadını doyasıya yaşadı.

Kırıkkale kent merkezine kar yağmaması nedeniyle vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan Dinek Dağı'na akın etti. 1740 rakımlı dağ, etkili olan kar yağışıyla vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Karın tadını çıkarmak isteyenler, Dinek Dağı'nda bulunan Uzunlar köyünde doğayla iç içe vakit geçirdi. Kimileri kar topu oynadı, kimileri ise poşetlerle karda kaymanın keyfini yaşadı. Çocuklar doyasıya eğlenirken, büyükler de kar manzarasının tadını çıkardı. Dinek Dağı, vatandaşlar için adeta kışın vazgeçilmez adresi oldu.

Kış mevsiminde karın keyfini yaşamak istediklerini belirten Yusuf Karaca, "Kırıkkale'ye son yıllarda pek kar yağmıyor. Çocuklarımız eğlensin diye ailece Dinek Dağı'na geldik. Kar yağdığı zaman mutlaka buraya geliyoruz" dedi.

Gülhan Barış Çakmak, "Kış mevsiminde insan ister istemez kar görmek istiyor. Çocuklarımızla birlikte buraya geldik. Kırıkkale'ye son yıllarda pek kar yağmıyor, Ankara'ya yağıyor" ifadelerini kullandı.

Hilal Yeşilyurt da kar özlemini dile getirerek, "Eskiden çok kar yağardı ama artık pek göremiyoruz. Çocuklarımız hava alsın, kar görsün diye buraya geldik" şekline konuştu.

Dinek Dağı'nda eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Selim Deniz ise, "Arkadaşımla kar oynadık, kara yattık ve çok eğlendik" diye konuştu. - KIRIKKALE