Dirik ailesi kentsel dönüşümde yıkılmayı bekleyen evde zor günler yaşıyor - Son Dakika

Erzincan'da Dirik ailesi kentsel dönüşüme girmiş elektriği ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle hayata tutunmaya çalışan 65 yaşındaki Erdoğan Dirik eşi 55 yaşındaki Kader Dirik ve 20 yaşındaki oğluyla beraber kentsel dönüşümde yıkılmayı bekleyen evde zor günler yaşıyor. Kızılay Mahallesi 1015 sokakta elektriği ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi veren Erdoğan Dirik'in eşi Kader Dirik, "Evimizde elektrik yok, su yok, odun kömür yok komşuların yardımlarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Ev sahibi buralar yıkılana kadar oturun dedi. Burası da yıkılınca nereye gideceğimizi bilmiyorum Allah rızası için birileri sesimizi duysun bize yardım etsin" diye konuştular.

65 yaşındaki engelli Erdoğan Dirik, "650 TL. engelli maaşı alıyorum onunla geçinmeye çalışıyoruz. Odunumuz kömürümüz yok yiyecek bir şeyimiz yok. Belediyeye yardım için gittim 250 TL verdiler. Komşuların yardımıyla idare ediyoruz. Devlet büyüklerimiz başımızı sokacak bir ev versinler yeter" dedi. - ERZİNCAN