Diş hekimlerinden iş bırakma eylemi

Yerel

(İZMİR) - Kamu hastanelerinde çalışan diş hekimleri, bugün iş bıraktı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, diş hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerindeki hasta yoğunluğuna dikkat çekerek, "MHRS randevu sistemine göre her 10 dakikada bir verilen randevular hastalarımıza sağlıklı sağlık hizmeti vermenin önene geçmekte ve hastalarımızın kaliteli hizmet alması sekteye uğramaktadır. Yani diş hekimlerimiz Sağlık Bakanlığı ve hastalar arasında sıkışıp kalmaktadır" dedi.

Birlik Sağlık Sen, diş hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde görev yapan, diş hekimleri ve diğer çalışanların çalışma koşulları özlük ve mali haklarıyla ilgili İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Diş hekiminin bazen 10-15 dakikada yaptığı bir işlemin dişin durumuna ve hastanın psikolojisine bağlı olarak 45 dakikaya kadar uzayabileceğini ifade eden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu kurumlarımızda uygulanan performans sistemiyle, ne kadar iş o kadar para anlayışıyla sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmiş olması da hekimlerimizi zor durumda bırakmaktadır. Kamuda bulunan pek çok diş hastanesinin fiziki yetersizliği, çalışma koşullarının zor olması, personel sıkıntısı, bazı kurumlarımızda çalışanlara uygulanan psikolojik baskı çalışanlarımızın ve siyasilerin kamu kurumlarına müdahalesi çalışanlarımızın çalışma huzurunu da bozmaktadır. Kamuda hizmet veren diş teknisyenlerimizin hizmet verdiği diş laboratuvarlarının fiziki koşullarının yetersiz olması, kullandıkları kimyasalların kanserojen etkisinin olması, meslek hastalıklarına maruz kalmalarına rağmen laboratuvarların riskli birim olarak değerlendirilmemesi de diş teknikerlerine yapılan bir haksızlıktır."

"İş kalitesinin düşmesi hekime ve hastaya adeta eziyet olmaktadır"

Doğruyol, "Yıllardır kamuya diş teknisyeni atamasının yapılmamasını, kamudaki protezlerin özel diş laboratuvarlarında yapılması da kamudaki diş hastanelerindeki iş kalitesini de oldukça düşürmüş, iş kalitesinin düşmesi hekime ve hastaya adeta eziyet olmaktadır. Diş hastanelerimizde görev yapan ağız diş sağlığı teknikerlerimizin (ADST) aldıkları eğitimin her bir diş hekimine bir ADST olarak 'dört elli diş hekimi' mantığından uzaklaşılmış ve bazen 4 diş hekimine bir ADST bakmaktadır. Ayrıca ADST'lerimizin görev tanımlarının net olmaması da, çalışma ortamlarında karmaşaya sebep olmaktadır. Her insanın bir kalbi, iki gözü, iki kulağı varken, bir insanın 32 dişinin olduğunu ve 32 dişe göre de yoğunluğun olabileceğini unutmamak gerekir" dedi.

"Bu bir uyarı eylemidir"

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nin depreme dayanıksız raporları olmasına ve acilen boşaltılması gerekliliğini herkesin bilmesine rağmen, halen boşaltılmamış olması çalışanlarımızın psikolojisini bozmuştur. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olan Alsancak Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin yangın merdivenin bile olmadığını biliyor musunuz? Özetle söylemek gerekirse, yapılacak çok iş var. Yapılacak düzenlemeler için komisyonlar kurulmalı o komisyonlarda mutlaka meslekle ilgili odalar, dernekler ve sarı olmayan sendikalar yer almalıdır. Yoksa ben yaptım oldu mantığıyla yapılan düzenlemeler yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Bugün yapılan bir günlük iş bırakma eylemi, diş hekimlerimiz başta olmak üzere, teknisyenlerimizden teknikerlerimize, güvenliklerimizden işçi kadrosunda olan çalışanlarımıza kadar her birinin özlük ve mali haklarını hatırlatmak için yapılmış olan bir uyarı eylemidir" diye konuştu.