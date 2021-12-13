Üye Girişi
DİTAV'da seçim heyecanı - Son Dakika

DİTAV'da seçim heyecanı

13.12.2021 10:57
DİTAV'da seçim heyecanı

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda genel kurul heyecanı yaşandı.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda genel kurul heyecanı yaşandı.

Diyarbakır ilini tarih ve kültür yapısı ile tanıtmak, her türlü tarihi eserlerini korumak, güzelleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının sağlanması konusunda ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile temaslarda bulunmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Diyarbakır ve yöresinin kültür ve sanat hareketlerini izlemek ve bu konuda yöreye hizmet götürmek, bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergilere, fuarlara ve festivallere katılmak ve düzenlemek, bu konuda daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Diyarbakır'ın tanıtımı için çeşitli faaliyetler düzenleyen Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda genel kurul heyecanı yaşandı. Genel kurul sonucu seçilen vakfın yeni yönetim kurulu asil listesinde, Erhan Akalınlar, Şeyhmus Diken, Celal Tokat, Pınar Altımışkara, Süreyya Işık, Ersin Uysal, Birsen İnal, Vedat Erten, Hakan Ceylan, Yılmaz Kaya ve Feyzi Baran yer aldı.

Vakfın yedek yönetim kurulu listesinde ise, Necla Kaya, Zeki Esen, Duygu Berekatoğlu, Ahmet Keskin, Yusuf Serdar Esen, Alaaddin Kılıç, Halit Ölmez, Ahmet Çakmak, Bülent Yiğit, Tahsin Memiş, Müzeyyen Korkutata yer aldı. - DİYARBAKIR

DİTAV'da seçim heyecanı

Şeyhmus Diken, Diyarbakır, Tokat, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DİTAV'da seçim heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! 10:59 ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!
Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! 10:54 Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! 10:47 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Son Dakika Haberleri
10:59 ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
10:45 Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma
10:43 Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak
10:40 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
10:29 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!
10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş
10:26 Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var
10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar         
10:58
Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
10:51
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: DİTAV'da seçim heyecanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement