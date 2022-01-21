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Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı - Son Dakika

Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı

21.01.2022 10:39
Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı

Diyadin Müftülüğü bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürütmekte olan Gençlik Merkezi 4-6 yaş Kur'an Kursunda dönem sonu nedeniyle bir program düzenlendi.

Diyadin Müftülüğü bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürütmekte olan Gençlik Merkezi 4-6 yaş Kur'an Kursunda dönem sonu nedeniyle bir program düzenlendi.

Program Diyadin Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Erdoğan' ın sunumu ile başladı. İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi'nin açılış konuşmasından sonra Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı bir konuşma yaptı. Konuşmasında dini eğitimin önemine vurgu yapan Kaymakam Balcı, kursun faaliyetlerini çok beğendiğini ifade etti. Kurs yöneticisi Yasemin Çetin'in öğrencileri için hazırladığı sunum ile program devam etti.

Programın sonunda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Kaymakam Balcı ve kurum amirleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, Diyadin C. Başsavcısı Uğur Ünlütürk, Diyadin Emniyet Amiri Komiser H. İbrahim Karakaş, Ak Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve kurum amirleri katıldı. Programa öğrenci velileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - AĞRI

Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı
Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı
Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı
Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı
Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı

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Alper Balcı, Diyadin, gençlik, Balcı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyadin'de 4-6 yaş Kur'an kursunda dönem sonu programı - Son Dakika
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