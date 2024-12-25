Diyadin\'de Anasınıfı Açılışı

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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki anasınıfının açılışı yapıldı

Kapılarını öğrencilere açan Taşkesen Köyü anasınıfını ziyaret eden ilçe Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Taşkesen İlkokulu sosyal medya hesabında Yaptığı paylaşımda ; "Anasınıfı öğretmenimiz Ayşegül Ağrı Öncülüğünde yenilenen anasınıfımızın açılışı gerçekleşti şube Müdürlerimiz Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel bizleri açılışta yalnız bırakmadı yeni anasınıfımız öğrencilerine kavuştu" ifadeleri kullandı. - AĞRI