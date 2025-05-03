Diyadin'de Baharın Şifalı Bitkileri

Diyadin'de Baharın müjdecisi ışkın ve çiriş tezgahları süslüyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ışkın ve çiriş otları toplanmaya başlandı.

Yüksek rakımlı dağlık alanlarda doğal olarak yetişen bu bitkiler, hem sofralarda hem de tezgahlarda yerini aldı. İlçe merkezindeki pazarlarda satışa sunulan bu şifalı otlara halkın ilgisi büyük. Tezgahlar yeşile bürünürken, bu ürünlerin hem ekonomik hem de kültürel değeri ön plana çıkıyor. 38 yıldır bu işle uğraşan esnaf Mintaz Turan, ürünlerin doğallığına ve şifasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu ışkın şekeri için çok faydalı, doğal bir şifadır. Her derde dermandır. Işkın ve çiriş mevsimi geldiğinde satarım. Çiriş otu kıymayla, yumurtayla, yoğurtla pişirilir; ıspanak gibi kullanılır. Çok doğal ve lezzetlidir. Dışarıdan gelenler bu ürünleri tanımıyor ama en doğal nimetlerimizden biri budur. Herkes bunu bilsin."