Diyanet Başkanı Erbaş, CİMER Davetiyle Camide Teravih Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş teravih namazını kendisini CİMER üzerinden davet eden vatandaşın mahallesindeki Huzur Camii'nde kıldırdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan Yasin Erciyas, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yazdığı bir mesajla Huzur Camii'ne davet etti. Erciyas'ın samimi daveti, Erbaş tarafından geri çevrilmedi. Başkan Erbaş, Huzur Camii'ne giderek cemaate teravih namazı kıldırdı.

Teravih namazının ardından cemaate hitap eden Erbaş, "Evveli rahmet, ortası mağfiret günlerini hep birlikte idrak ettik. Cenab-ı Hak hepimizi rahmetine ve mağfiretine ulaşan kullarından eylesin. Şimdi ebedi azaptan kurtuluş günleri olan son günleri yaşıyoruz" dedi.

"Yediğimiz, içtiğimiz nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbimize ibadet ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Allah'ın mukaddes günleri, geceleri, Recep, Şaban, Ramazan aylarını, cuma gününü, namazı, orucu, hayır hasenatı, zekatları, fitre ve sadakaları insanlar için bir kurtuluş vesilesi olarak takdir buyurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim namaza, oruca, zekata, hacca, hayır hasenata ihtiyacımız var. Şu aldığımız nefesin, aldığımız güneşin, yağmurun, gün ışığının, yediğimiz, içtiğimiz o nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbimize ibadet ediyoruz. Fitreler, hayır hasenat, iyilik hepsi bizim daha iyi Müslüman olmamız, daha iyi kul olmamız için Cenab-ı Hakk'ın bizim için vesile kıldığı vasıtalar, ibadetler. İnşallah bu Ramazan ayının kurtuluş günlerinde daha samimi bir şekilde oruç tutarız, daha samimi bir şekilde beş vakit namazımızı, teravihlerimizi, cuma namazımızı kılarız."

"İşgalci siyonistlerin bombaları altında can veren kardeşlerimize yardım gönderelim"

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine, garibe, mazluma ve mağdura yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, " Gazze'yi, Filistin'i unutmayalım. Biz rahat rahat yataklarımızda yatarken, iftar sofralarımızda, sahurlarımızda bin bir çeşit nimetlerle iftar ederken, sahur yaparken orada zalim, işgalci siyonistlerin bombaları altında inim inim inleyen, can veren kardeşlerimize dua edelim, yardım gönderelim" diye konuştu.

"Zalimleri destekleyenlerin ürünlerini boykot edelim"

Erbaş, "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemiyorsanız, dilinizle düzeltiniz. Ona da gücünüz yetmiyorsa, kalbinizle buğz ediniz. Bu da imanın en zayıfıdır" Hadis-i şerifini hatırlatarak, "Cenab-ı Hak kalbimize kadar bekletmeden elimizle, dilimizle yapmayı hepimize nasip eylesin. Bugün ne geliyor elimizden? Yardım göndermek, zalimleri boykot etmek, zalimleri destekleyenlerin ürünlerini boykot etmek. Hiç olmazsa bunu yapalım. Mümince duruşumuzu gösterelim" ifadelerini kullandı.

Namaz sonrasında Erciyas ile bir araya gelen Erbaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erciyas da Başkan Erbaş'ın kendisini kırmayarak davetine icabet etmesinden dolayı teşekkür ederek, "Diyanet yanındaki camide tevafuk oldu karşılaştık. Sesini çok beğendim ve bizim camimize gelip yine o ambiyansın olmasını istedim. Geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - ANKARA