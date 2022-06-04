Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yakın ilgi

Roma döneminden bu yana bölgede şifa dağıtan, termal suyu sebebiyle dünya genelinde ilgi gören Başiskele ilçesindeki The Ness Otel, bazı temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ağırladı. The Ness Otel sahibi Talat Köse ile otel yönetimi tarafından karşılanan Başkan Erbaş, otelde konakladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi'

Kaynak: İHA

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