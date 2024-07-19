Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce\'de cuma namazı kıldırdı ve aşure ikram etti

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı kıldırdı, ardından vatandaşlara aşure ikram etti. Erbaş, cuma hutbesinde, "Kadınlar için yabancı erkeklerin yanında ve evlerinin dışına çıkarken örtülmesi gereken yerlerinin örtülmesi lazım. Kadınlarda yüz, eller ve ayaklar hariç vücudun kapatılması demektir. Kızlarımızı, oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım" dedi.

Ali Erbaş ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, cuma namazını Akçakoca Merkez Camisinde kıldı. Namaz öncesi hutbede Erbaş, "Müslüman kadınların giyimi konusunda yüzlerinin, ellerinin, ayaklarının açık olması ve vücudun diğer bölgelerinin kapalı olması gerektiğini" söyledi.

"Evlilik yaşı 25- 30'lara çıkıyor, gençleri uyaralım"

Ali Erbaş, hutbede şunları kaydetti:

"Allah'ın koyduğu ölçülere, bizi yaratanın koyduğu ilkelere uymak zorunluluğumuz var. Bu kadar tabii bir şey ki anlatmak bile fazladan, gereksiz. Her insanın beden mahremiyeti vardır. Yüce dinimiz İslam, bu mahremiyetin zarar görmemesi için bedenimizin örtülmesi gereken yerlerini örtmemizi, başkalarına teşhir etmememizi emretmiştir. Kadınlar için yabancı erkeklerin yanında ve evlerinin dışına çıkarken örtülmesi gereken yerlerinin örtülmesi, İslam'a göre bunları hepimiz bunları küçük yaşlarda öğrenmişizdir. Kadınlarda yüz, eller ve ayaklar hariç vücudun kapatılması demektir. Kızlarımızı, oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim. Ülkemizde aile başına düşen çocuk sayısı gün geçtikçe azalıyor. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım."

Ali Erbaş, daha sonra vatandaşlara aşure ikram etti.