Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'de açılış programına katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'de açılış programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılış programına katıldı. ESOGÜ'de gerçekleştirilen programda, kütüphane dualar eşliğinde açıldı ve Başkan Erbaş, öğrencilerle sohbet etti.

04.07.2024 17:00
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Eskişehir'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılış programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılış programlarına ESOGÜ'de devam etti. Bu çerçevede, Diyanet Vakfı tarafından ESOGÜ kampüsü içerisine yaptırılan Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kitap satış hizmetlerinin verileceği ve konferans ile ders çalışılacak okuma salonlarının bulunduğu kütüphane dualar eşliğinde açıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılmasıyla kütüphanenin içerisini gezen beraberindeki heyetle gezen Başkan Erbaş, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet edip vatandaşlarla toplu fotoğraflar da çekinen Başkan Ali Erbaş, programın bitmesi sonrasında ESOGÜ'den ayrıldı.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Yardımcısı Salih Altun, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve bugün emekli olduğunu açıklayan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in yanı sıra çok sayıda protokol mensubu ile üniversite personeli katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'de açılış programına katıldı - Son Dakika

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