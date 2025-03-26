Diyanet İzcilerinden Ramazan Yardımı - Son Dakika
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Diyanet İzcilerinden Ramazan Yardımı

Diyanet İzcilerinden Ramazan Yardımı

Simav Diyanet İzcileri, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine erzak ve market çeki ulaştırdı.

26.03.2025 12:44
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Simav İlçe Müftülüğü Diyanet İzcilerinin Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ve market çeki ulaştırdıkları bildirildi.

Simav Müftülüğü Merkez Oduncuoğlu Camii İmam Hatibi, Simav Diyanet Genç Ofis Manevi Danışmanı ve Diyanet İzci Lideri Oymakbaşı Cuma Ali Tosun ve Diyanet İzcileri erdemli bir çalışmaya imza attı. İzci Lideri ve izciler Ramazan ayı boyunca her akşam ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek gerek İlçe Müftülüğünden, gerek yardımseverlerin katkılarıyla oluşturulan yardım kolileri ve market çeklerini ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip onlara ulaştırdıklarını söyleyen Manevi Danışman ve İzci Lideri Cuma Ali Tosun, "Hem Müslümanlığın bir gereği hem de izci yeminimizde ki "Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma" düsturu ile her gün bir kapıyı çaldık. İzciliğin sadece dağda kamp yapmak olmadığını, çocuklarımızın izcilik törelerini benimseyerek, yaparak ve yaşayarak metodu ile hayatımıza yön veriyoruz. Bu anlamlı çalışma ile nasip olursa bayrama kadar her gün bir gönüle girmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ali Tosun, Güncel, Yerel, Yaşam, Simav, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İzcilerinden Ramazan Yardımı - Son Dakika

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