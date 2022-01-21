Diyanet-Sen Erzurum'dan, İl Müftülüğüne "1001 Hatim" teşekkürü - Son Dakika

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, 1001 Hatim programlarının tamamlanmasının ardından Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ı ziyaret etti.

Başkan Ardahanlı ziyarette, "1001 Hatim, tarihi kökleri olan, 500 yıllık bir geçmiş olan önemli bir gelenek. Bu Erzurum'un ve Erzurumlu hemşerilerimizin Kur'an-ı Kerim'e göstermiş olduğu büyük saygının bir tezahürüdür." dedi.

İl Müftülüğü koordinesinde binbir hatim okuma günlerinde gerçekleşen faaliyetlere de değinen Ardahanlı, "İkinci bir Ramazan havasında gerçekleşen binbir hatim geleneği, bu yılda İl Müftülüğü 'nün koordinesinde, dünyaca ünlü Erzurumlu hafızlarımızın tilavetleri, genciyle yaşlısıyla her kesimin katıldığı sabah namazı buluşmaları ile Kur'an'ın daha iyi anlaşılması ve yaşanması için yapılan panel ve konferansların üstün gayret ve çabalar neticesinde 1 ay boyunca devam etti. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hatim duası ile tamamlanan 1001 Hatim programı için tüm camilerde sabah namazından başlayarak camilerde ve evlerinde topluca hatim okuyan kıymetli hocalarımıza, öğrencilerimize, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından okuyan tüm vatandaşlarımıza ve gece gündüz demeden 1001 Hatim programında hizmet eden İl ve İlçe Müftülüklerinin tüm kademelerindeki personellerine, İl Müftümüz Şahin Yıldırım nezdinde teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı ve yönetimine teşekkür etti. - ERZURUM