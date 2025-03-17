Diyanet\'ten İyilik Haftası Programı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan Ayı Özel İrşat Programı kapsamında ve '13-20 Mart İyilik Haftası' kapsamında Diyanet Akademisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Tunç'un katılımıyla programlar gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Hasan Güneş ve il müftü yardımcıları ile istişarelerde bulunan Turgut Tunç, müftülük personeli, vaizler ve din hizmetleri uzmanları ile de toplantılar gerçekleştirdi. Daire Başkanı Tunç İyilik Haftası münasebetiyle Aydın'da özellikle yaşlılara yönelik faaliyetleriyle iyilikte öncü olmuş Aymelek Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Aymelek Gündüzlü yaşlı bakım merkezi yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. İki gün süren programlar da Bey Cami ve Emir Sultan Camii'nde vaaz eden Tunç, Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda öğrenciler ile bir araya geldi. - AYDIN