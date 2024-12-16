Diyanet'ten Yetimlere Kış Yardımı

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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gaziantep'te yetimlere kışlık yardım

GAZİANTEP - Türkiye Diyanet Vakfı, "Unutursan Yetim Kalır Projesi" kapsamında Gaziantep'te 102 yetim çocuğa mont, bot gibi kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı, kış bayramı projesi kapsamında Gaziantep'te anlamlı bir etkinliğe imza attı. Vakfın gönüllüleri ve ünlü rap sanatçısı Resul Aydemir'in katılımıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, yetim çocuklara mont, bot gibi kışlık kıyafet yardımı yapıldı. Etkinlikte, Resul Aydemir çocuklarla bir araya gelerek onlara mont ve ayakkabı seçti. Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl düzenlediği yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Çocuklar üşümeyince bizde mutlu oluruz"

Çocuklarla birlikte kışlık ürün dağıtmaktan mutlu olduğunu ifade eden Resul Aydemir, "Bu sene Unutursan Yetim Kalır Projesi kapsamında Gaziantep'te 102 yetim kardeşimize kışlık giyim yardımı yapılıyor. Onlarla birlikte burada seçimler yaptık. Onların istediği kıyafetleri aldık. Onlar da kendi tercih ettikleri giyişleri aldıkları için mutlu oldular. Çocuklar üşümeyince biz de mutlu oluruz" dedi.

"Çocuklara kışın ihtiyaç duyacakları giyim ürünlerini almalarında yardımcı oluyoruz"

Proje ile ilgili bilgi veren Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu ise, "Unutursan Yetim Kalır Projesi kapsamında hayır sahiplerimizin destekleriyle 101 yetime giyim yardımında bulunuyoruz. Çocuklara kışın ihtiyaç duyacakları giyim ürünlerini almalarında yardımcı oluyoruz. Şehrimiz ve vakfımız bu konuda çok duyarlı. Biz her zaman ihtiyaç sahibi herkesin yanındayız" diye konuştu.