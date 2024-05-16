Diyar Masa, Bin 130 Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyar Masa, Bin 130 Talebi Çözüme Kavuşturdu

Diyar Masa, Bin 130 Talebi Çözüme Kavuşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Diyar Masa, son bir ayda bin 130 talebi uygun birimlere yönlendirerek çözüme kavuşmasını sağladı.

16.05.2024 10:36  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların sorunlarını çözmek için hizmet veren Diyar Masa, son bir ayda bin 130 talebi uygun birimlere yönlendirerek çözüme kavuşmasını sağladı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Diyar Masa, Büyükşehir Belediyesi merkez binası ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan iki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında köprü görevi gören Diyar Masa, şehirlerarası ulaşımdan konaklamaya, sosyal hizmetlerden öğrencilerin taleplerine, park bahçelerden sosyal hizmet taleplerine kadar geniş bir yelpazede başvurular alıp işlerin takibini yapıyor.

Diyar Masa son bir ayda 200 şehirlerarası ulaşım, 276 park bahçeler, 98 yol bakım, 72 kadın aile ve sosyal hizmetler, 484 insan kaynakları ile ilgili olmak üzere bin 130 vatandaşın talebini uygun birimlere yönlendirerek çözüme kavuşmasını sağladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyar Masa, Bin 130 Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Diyar Masa, Bin 130 Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement