Diyar Masa, Bin 130 Talebi Çözüme Kavuşturdu

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların sorunlarını çözmek için hizmet veren Diyar Masa, son bir ayda bin 130 talebi uygun birimlere yönlendirerek çözüme kavuşmasını sağladı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Diyar Masa, Büyükşehir Belediyesi merkez binası ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan iki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında köprü görevi gören Diyar Masa, şehirlerarası ulaşımdan konaklamaya, sosyal hizmetlerden öğrencilerin taleplerine, park bahçelerden sosyal hizmet taleplerine kadar geniş bir yelpazede başvurular alıp işlerin takibini yapıyor.

Diyar Masa son bir ayda 200 şehirlerarası ulaşım, 276 park bahçeler, 98 yol bakım, 72 kadın aile ve sosyal hizmetler, 484 insan kaynakları ile ilgili olmak üzere bin 130 vatandaşın talebini uygun birimlere yönlendirerek çözüme kavuşmasını sağladı. - DİYARBAKIR