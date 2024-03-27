Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kültür-sanat etkinlikleri düzenliyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi çerçevesinde mizah sanatçısı Recep Demirkaynak ve Sanatçı Mesut Kurtis'i Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği '2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu' Ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor. 'Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan' mottosuyla düzenlenen etkinliklerde mizah sanatçısı Recep Demirkaynak izleyicileri güldürüp keyifli anlar yaşatırken, Sanatçı Mesut Kurtis ise sevilen ezgilerini seslendirdi.

"Çok keyif alıyoruz"

Etkinlikleri keyifle takip ettiğini ifade eden dinleyicilerden Gülcan Akyüz, "Biz çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz. Hemen hemen her akşam gelip annemle izliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Katılımcılardan Özlem Oruç ise, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bütün etkinliklere neredeyse her akşam katılıyoruz. Gerçekten keyif alıyoruz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR