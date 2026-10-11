Diyarbakır Çüngüş'te 168 metre yüksekteki kayalıkta ev ve bahçe köprüyle bağlanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş'te 168 metre yüksekteki kayalıkta ev ve bahçe köprüyle bağlanıyor

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Diyarbakır Çüngüş\'te 168 metre yüksekteki kayalıkta ev ve bahçe köprüyle bağlanıyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurum kenarındaki 168 metre yükseklikteki kayalıkta ev ve bahçe görenlerin dikkatini çekiyor. İki ayrı kaya üzerindeki ev ile bahçeyi birbirine bağlayan köprü ulaşım sağlıyor; yapı 1965 sonrasında betonarme inşa edilmiş.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurumun kenarında 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde bulunan ev ve bitişiğindeki bahçe, görenlerin dikkatini çekiyor. Yürekleri ağza getiren evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor.

İlçede, kanyonda yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapı bulunuyordu. 1965'ten sonra ise Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar gelen bu yapı, görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor. İlçe sakini İsmail Can, yapının tek kale olarak geçtiğini söyledi. İki kaya üzerindeki yapıyı birbirine bağlayan eskiden yapılmış tahta bir köprü olduğunu belirten Can, yapının şu anda betonarme olduğunu ifade etti.

Evde Murat Aktaş adında vatandaşın oturduğunu aktaran Can, "Daha eskiden Ermenilerin eğlence yaptıkları bir alanmış. O dönem birinin düşmesi üzerine orası kapatılıyor. Daha sonra Murat beyin dedeleri bu yapıyı tekrardan yapıp oturuyorlar. Ev ayrı bir kaya üzerinde, bahçe ayrı bir kaya üzerinde. İkisini birbirine bağlayan bir köprü var. Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özelikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Çüngüş'te 168 metre yüksekteki kayalıkta ev ve bahçe köprüyle bağlanıyor - Son Dakika
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