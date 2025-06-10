Diyarbakır\'da Ambulanslara Taşlı Saldırı

Diyarbakır'da iki ambulans, akli dengesi yerinde olmayan şahıs tarafından taşlandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Dağkapı mevkiinde gıda zehirlenmesi vakasına giden ambulans, akli dengesi yerinde olmayan şahıs tarafından taşlandı. Olaydan 15 dakika sonra yine o güzergahta geçen başka bir ambulans da, aynı şahıs tarafından saldırıya uğradı. Her iki ambulansta da hasta olmadığı öğrenildi.

Daha öncede benzer saldırılarda bulunan şahıs, gözetim altına alındı. - DİYARBAKIR