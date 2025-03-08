Diyarbakır\'da Kadınlar Günü Programı

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, kadın hakları, toplumsal eşitlik ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, KADEM Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan ve birçok akademisyen ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Programda konuşan Sevcan Zorluoğlu, kadınların toplumsal hayattaki önemine dikkat çekerek, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin kadın hakları konusundaki duyarlılıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Türkiye'de son yıllarda kadın hakları konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Zorluoğlu, özellikle 6284 sayılı Kanun'un kadına yönelik şiddetle mücadelede büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Kadınların aile içinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, "Kadınların hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum daha adil, huzurlu ve kalkınmış olur" dedi.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Zorluoğlu, bu mücadelenin sadece merkezi yönetimin değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla başarıya ulaşabileceğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda, kadın hakları için mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Zorluoğlu, şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınları rahmetle anarak sözlerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ise, kadın haklarının geçmişten bugüne yaşadığı dönüşümleri ele aldı. Kadınların tarih boyunca sadece ev içinde değil, toplumun her alanında var olabilmek için mücadele verdiklerini belirten Polat, bu hakların kazanılmasının kolay olmadığını ve ciddi bedeller ödendiğini ifade etti.

KADEM iş birliğiyle düzenlenen bu panelin, kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir adım olduğunu belirten Polat, "Kadınların hakları sadece kadınların meselesi değil, toplumun her bireyinin sorumluluğudur. Daha adil ve güvenli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan da yaptığı konuşmada, kadın hakları için verdikleri mücadeleye vurgu yaptı. - DİYARBAKIR