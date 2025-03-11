Diyarbakır\'da Kırsal Kalkınma Toplantısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı açılışında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, uzun zamandır tarımda istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. Kaya, "Diyarbakır, tarım, turizm ve tekstil alanlarında merkez olabilecek potansiyeli sahip. Tekstilde dünyada sıkıntı olmasına rağmen istediğimiz rakamları yakalayabiliyoruz. Turizmde hızla yol alıyoruz. Tarım dünyanın en önemli sektörlerden bir tanesi bunun pandemide net olarak gördük. KKYDP kapsamında çok iyi de destekler olduğunu biliyoruz. Umarım Diyarbakır bu kırsal kalkınma desteklerinden bu defa istediği kadar yararlanacaktır. Bu destekler krediye ulaşmanın en zorunlu olduğu dönemde olması da bizim için ayrı bir avantaj" dedi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Kan ise "Ekonomik yatırımlarda istenilen seviyede değiliz. Daha önceki yıllarda verilen hibelerin oranı birazcık düşüktü ama bu yıl rakamlarımız daha iyi. Şu an yeni projelerde işte kısal kalkınmada 20 milyonluk projenin 10 milyonunu hibe veriyoruz. Diyarbakır'da biz kendimize bir hedef belirledik ve bu konuda kendimize güveniyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, DTSO meclis üyeleri, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler katıldı. - DİYARBAKIR