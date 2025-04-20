Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Programı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Programı

Diyarbakır\'da Mevlid-i Nebi Programı

Peygamber Sevdalıları Vakfı, 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla program düzenledi.

20.04.2025 19:23
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Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Direniş Önderi Hazreti Muhammed" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı alanında Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe ve Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu. Vatandaşlar Tevhit ve Filistin bayrağı sallayarak "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", " Hamas'a selam direnişe selam" sloganları attı. Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Hamas Milletvekili Merwan Ebu Asım, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Afrika'dan davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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