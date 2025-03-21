Diyarbakır'da Nevruz Kutlamaları Başladı

Diyarbakır'da Nevruz kutlaması başladı

Diyarbakır Nevruzunda teröristbaşı Öcalan posterleri açıldı

DİYARBAKIR - DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da tertiplenen Nevruz kutlamaları başladı. Vatandaşlar, güvenlik noktalarından yapılan kontrollerin ardından alana alındı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'ında hazırlıkla günler öncesinde yapıldı. 10 bin polisin görev aldığı kutlamada, vatandaşlar güvenlik noktalarında yapılan kontrollerin ardından alana alındı.

Kutlamaların yapılacağı 136 bin metrekarelik alan ve civarına 3 metre yüksekliğinde, 10 kilometre uzunluğunda polis bariyeri yerleştirilmişti. Kutlamaları yurt içi ve yurt dışından olmak üzere 650 kadar gazeteci takip ediyor.

Öte yandan, kutlamaların yapıldığı alanda teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganları atılıp posterleri açıldı.