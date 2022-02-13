Üye Girişi
Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu - Son Dakika

Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu

13.02.2022 10:13
Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu

Diyarbakır'da yaptığı insani yardımlarla tanınan "Dermanbaba" lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, sokak hayvanları için dernek kurdu.

Diyarbakır'da yaptığı insani yardımlarla tanınan "Dermanbaba" lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, sokak hayvanları için dernek kurdu.

Kentin birçok noktasında bulunan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmayarak sokak sokak dolaşıp onlara yiyecek veren Yılmaz Acu, bu yardımlarını ileri bir seviyeye getirerek sokak hayvanlarını koruyup yaşatmak için Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği kurdu. 'Herkes hayvan sevmelidir' sloganıyla hareket eden Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ni yedi kişilik yönetim kurulu oluşturarak kurduklarını belirten Dernek Başkanı Yılmaz Acu, "Zorlu pandemi sürecinden bu yana sokak hayvanlarının dışarıda aç ve perişan olduklarına şahit oldum. Bu durum beni oldukça etkiledi. Ben de esnaflardan topladığım atık yemekleri sokak sokak dolaşıp sokaklarda yaşayan hayvanları beslemeye başladım. Motosikletimle gittiğim lokantalardan aldığım arta kalan yemekler olsun, hayırseverlerden aldığım hayvan yemleri olsun, kentte olsun, ilçelerde olsun her yeri dolaşarak sokak hayvanlarını besliyorum. Bu şekilde çıktığımız yolculukta bir de dernek kurarak sokak hayvanlarına destek olmak istediğimiz için Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kurmaya karar verdim" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:20:50. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement