Diyarbakır'da sokak hayvanları için dernek kuruldu - Son Dakika

Diyarbakır'da yaptığı insani yardımlarla tanınan "Dermanbaba" lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, sokak hayvanları için dernek kurdu.

Kentin birçok noktasında bulunan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmayarak sokak sokak dolaşıp onlara yiyecek veren Yılmaz Acu, bu yardımlarını ileri bir seviyeye getirerek sokak hayvanlarını koruyup yaşatmak için Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği kurdu. 'Herkes hayvan sevmelidir' sloganıyla hareket eden Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ni yedi kişilik yönetim kurulu oluşturarak kurduklarını belirten Dernek Başkanı Yılmaz Acu, "Zorlu pandemi sürecinden bu yana sokak hayvanlarının dışarıda aç ve perişan olduklarına şahit oldum. Bu durum beni oldukça etkiledi. Ben de esnaflardan topladığım atık yemekleri sokak sokak dolaşıp sokaklarda yaşayan hayvanları beslemeye başladım. Motosikletimle gittiğim lokantalardan aldığım arta kalan yemekler olsun, hayırseverlerden aldığım hayvan yemleri olsun, kentte olsun, ilçelerde olsun her yeri dolaşarak sokak hayvanlarını besliyorum. Bu şekilde çıktığımız yolculukta bir de dernek kurarak sokak hayvanlarına destek olmak istediğimiz için Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kurmaya karar verdim" dedi. - DİYARBAKIR