Diyarbakır Eczacılar Odası İftar Programında Buluştu

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Diyarbakır'da, Eczacılar Odası'nın düzenlediği iftar programında eczacılar bir araya geldi.

Diyarbakır Eczacılar Odasının bu yılki geleneksel iftar yemeği, merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşti. İftar yemeğine, Yönetim Kurulu, eczacılar ve aileleri katıldı. İftarın ardından programa katılanlar, tasavvuf musikisi ve semazenlerin Sema gösterileri ile muhteşem anlara tanıklık etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm üyeleri ve ailelerinin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Eczacılar Odası Başkanı Turgay Yaşar, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldır farklı isimlerle bugünlere gelen eczacılık mesleği bugün pandemide, depremde, doğal afetlerde eczacılar hep ön saflarda yer almışlardır. Diyarbakır eczacıları da özverili bir şekilde her zaman ön saflarda yer almıştır. Yaşanan ekonomik sıkıntılarda en fazla etkilenen meslek gruplarından biriyiz ve buna rağmen mesleğimize sadık kalıyoruz. Bugün buraya yaklaşık 850 kişi katıldı ve ben tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." - DİYARBAKIR