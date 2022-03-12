Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması

12.03.2022 14:53

Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması Yoğun kar yağışında kapanan 337 kilometre kırsal mahalle grup yolu açıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışında 337 kilometre kırsal mahalle grup yolunu açtı.

Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması

Yoğun kar yağışında kapanan 337 kilometre kırsal mahalle grup yolu açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışında 337 kilometre kırsal mahalle grup yolunu açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri karın yağdığı ilk andan itibaren kırsal mahallelerde karla yoğun bir şekilde mücadele veriyor. Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşım ağlarının açık tutulması için gece gündüz çalışan ekiplerin nöbeti sürüyor. Kulp, Lice, Hani ve Çüngüş'te 18 araç, 32 personelle 24 saat esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi, 337 kilometre kırsal mahalle grup yolunu açtı.

Ekipler, 19 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması
Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması
Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır kırsalında karla mücadele çalışması - Son Dakika


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