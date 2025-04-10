Diyarbakır Kral Yolu Projesi Başladı

Antik çağda doğu ile batı arasında ticaret, iletişim ve askeri geçişler için stratejik öneme sahip olan Tarihi Kral Yolu, Diyarbakır'da yeniden canlandırılıyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 2024 yılında hayata geçirilen "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında, tarihi güzergahın Diyarbakır sınırlarında kalan 351 kilometrelik kısmı turizme kazandırılıyor.

Projeyle birlikte Kral Yolu'nun Diyarbakır'dan geçen Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçeleri kapsayan rotası belirlenirken; doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktaları da tanımlanıyor. Rota çalışmaları 8 kişilik uzman bir ekip tarafından yürütülüyor.

Projenin ilk saha etkinliği ise Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu öncülüğünde gerçekleşti. Vali Zorluoğlu, projenin ilk etabı olan Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen yürüyüşe katılarak, Kral Yolu'nun tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Yürüyüşte bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi yapıları bir arada keşfedilirken, Kral Yolu'nun Diyarbakır'a sağlayacağı turizm potansiyeli de vurgulandı.

Pers İmparatorluğu döneminde sistematik hale gelen ve Lidya'dan başlayarak Mezopotamya'ya, oradan İran içlerine uzanan Kral Yolu; tarih boyunca Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve İslam medeniyetlerinin buluşma ve geçiş noktası olarak Diyarbakır'a büyük önem atfetmiştir. Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve Ongözlü Köprü gibi yapılar bu zengin tarihin izlerini taşımaktadır.

Diyarbakır'ın Kral Yolu üzerindeki bu özel konumu, şehri kültürel miras turizminin yanı sıra tarih ve inanç turizmi açısından da merkez şehir haline getirme potansiyeline sahiptir. Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi, ilin marka değerini artırmayı, kırsal alanları turizme entegre etmeyi ve ziyaretçi sayısını artırarak yerel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemektedir. Vali Murat Zorluoğlu'nun yanıs sıra, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Dicle kaymakamı ve Eğil Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, DOTED Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Güler, Türsab Mezopotamya BTK Başkanı Serdar Baturay katıldı. - DİYARBAKIR