Diyarbakır Kral Yolu Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Kral Yolu Projesi Başladı

Diyarbakır Kral Yolu Projesi Başladı

Diyarbakır'da Kral Yolu, 351 km'lik güzergah turizme kazandırılıyor. Proje 2024'te hayata geçecek.

10.04.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antik çağda doğu ile batı arasında ticaret, iletişim ve askeri geçişler için stratejik öneme sahip olan Tarihi Kral Yolu, Diyarbakır'da yeniden canlandırılıyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 2024 yılında hayata geçirilen "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında, tarihi güzergahın Diyarbakır sınırlarında kalan 351 kilometrelik kısmı turizme kazandırılıyor.

Projeyle birlikte Kral Yolu'nun Diyarbakır'dan geçen Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçeleri kapsayan rotası belirlenirken; doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktaları da tanımlanıyor. Rota çalışmaları 8 kişilik uzman bir ekip tarafından yürütülüyor.

Projenin ilk saha etkinliği ise Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu öncülüğünde gerçekleşti. Vali Zorluoğlu, projenin ilk etabı olan Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen yürüyüşe katılarak, Kral Yolu'nun tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Yürüyüşte bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi yapıları bir arada keşfedilirken, Kral Yolu'nun Diyarbakır'a sağlayacağı turizm potansiyeli de vurgulandı.

Pers İmparatorluğu döneminde sistematik hale gelen ve Lidya'dan başlayarak Mezopotamya'ya, oradan İran içlerine uzanan Kral Yolu; tarih boyunca Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve İslam medeniyetlerinin buluşma ve geçiş noktası olarak Diyarbakır'a büyük önem atfetmiştir. Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve Ongözlü Köprü gibi yapılar bu zengin tarihin izlerini taşımaktadır.

Diyarbakır'ın Kral Yolu üzerindeki bu özel konumu, şehri kültürel miras turizminin yanı sıra tarih ve inanç turizmi açısından da merkez şehir haline getirme potansiyeline sahiptir. Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi, ilin marka değerini artırmayı, kırsal alanları turizme entegre etmeyi ve ziyaretçi sayısını artırarak yerel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemektedir. Vali Murat Zorluoğlu'nun yanıs sıra, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Dicle kaymakamı ve Eğil Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, DOTED Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Güler, Türsab Mezopotamya BTK Başkanı Serdar Baturay katıldı. - DİYARBAKIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Kral Yolu Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
17:20 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’lilerin İran’da yatırım yapmasına karşı değiliz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz
17:19 Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
17:18 Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
17:05 Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
17:00 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 13:58:29. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kral Yolu Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement