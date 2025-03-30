Doç. Dr. Ulu'dan Önemli Başarı - Son Dakika
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Doç. Dr. Ulu'dan Önemli Başarı

Doç. Dr. Ulu\'dan Önemli Başarı

Doç. Dr. Tufan Can Ulu, Bitki Koruma Uzmanı eğitimi alarak yetki belgesi kazandı.

30.03.2025 12:27
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tufan Can Ulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Deneme Uzmanı Eğitimi'ne katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Doç. Dr. Ulu, eğitim sonrası gerçekleştirilen sınavda başarılı olarak 'Bitki Koruma Ürünleri Deneme Uzmanı Kimlik Kartı' almaya hak kazandı.

'Türkiye genelinde sınırlı sayıda uzman yetkilendirildi'

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu özel eğitim programı, tarımsal zararlılara karşı kullanılan pestisitlerin ruhsata esas denemelerinin yapılmasına yönelik uzmanlık kazandırmayı amaçlamaktadır. Türkiye genelinde şu an yalnızca 190 kişinin sahip olduğu bu kimlik kartı, pestisitlerin etkinliğini test eden bilimsel çalışmalar yürütme yetkisi ve sorumluluğu vermektedir. Doç. Dr. Ulu'nun bu yetkinliği elde etmesiyle birlikte, ihtiyaç duyulması halinde Üniversitenin bünyesinde pestisit ruhsat denemeleri gerçekleştirilebilecektir. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, bilecik, Eğitim, Sağlık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doç. Dr. Ulu'dan Önemli Başarı - Son Dakika

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