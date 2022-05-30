Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor

30.05.2022 10:14
Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor

Erzincan'da oto sanayide motor ustası, doğalgaz borularını kullanarak yaptığı otomobili sürmek için gün sayıyor.

Erzincan'da oto sanayide motor ustası, doğalgaz borularını kullanarak yaptığı otomobili sürmek için gün sayıyor.

Erzincan'da çıraklıktan yetişen 46 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, Erzurum yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesindeki işyerinde doğalgaz borularını kullanarak off road yarışlarında kullanılabilecek türden 4x4 otomobil yapıyor. 4 yıl önce katıldığı bir off road yarışında kullandığı otomobilin dayanıksız çıkması üzerine Murat Sazçalan, kendine sağlam bir otomobil yapmak için işe koyuldu.

Normal mesaisinden arda kalan zamanlarda doğalgaz borularını da kullanarak 4 yıldır off road yarışlarında boy gösterecek şekilde otomobili yaptığını ve son aşamaya gelindiğini ifade eden Murat Sazçalan, "29 yıldır sanayide bu işi yapıyorum. Kendi imkanlarımla bir off road aracı tasarladım ve yapmaya koyuldum. 4 yıldır uğraşıyorum. Minibüsten çıkardığım motoru kullandım. Diğer aksamları da çıkma parçalardan tamamladım. Çok sağlam çelik gibi bir araç olacak tamamladığımda. Devrilse bile sürücüye bir şey olmayacak kadar güvenli. 4x4 çekiç gücüne sahip. Az kaldı tamamladığımda yarışlarda süreceğim. Bizim gibi ustalara imkan sunuldukça çok daha fazlasını yapabiliriz" dedi. - ERZİNCAN

Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor
Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor

YORUMLAR
500
Erzincan'da göçük: 2 yaralı Erzincan'da göçük: 2 yaralı Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Tesla'dan diğer araba markalarını kıskandıracak yeni özellik! Tesla'dan diğer araba markalarını kıskandıracak yeni özellik!
Kaynak: İHA

Otomobil, Erzincan, Doğalgaz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:55:25. #1.12#
SON DAKİKA: Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement