Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru - Son Dakika
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Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru

15.06.2022 11:11
Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru

Kocaeli'de bir ilk olacak olan doğalgazlı mangal ünitelerinin yapımı için çalışmalar tamamlanmak üzere.Kömürsüz ve dumansız mangal keyfinin yaşanacağı üniteler, Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilecek.

Kocaeli'de bir ilk olacak olan doğalgazlı mangal ünitelerinin yapımı için çalışmalar tamamlanmak üzere.

Kömürsüz ve dumansız mangal keyfinin yaşanacağı üniteler, Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilecek. Klasik taş mangal düzenekleri bulunan Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde vatandaşlar koku ve duman dolayısıyla özellikle yaz aylarında şikayette bulunuyordu. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri, oluşacak koku ve dumanı da engellemiş olacak. Körfez Belediyesi yetkilileri, ünitelerin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. - KOCAELİ

Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru
Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru
Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru - Son Dakika

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