Doğan bayramlaşma programına katıldı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, İlçe Kaymakamlığı'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği programa katıldı.

İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ve vatandaşlarla birlikte Hatice-i Kübra Camii'nde bayram namazını kılan Başkan Ali Doğan, daha sonra okunan dualara eşlik etti.

Namaz çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Doğan, 'Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Şehitlik ziyaretiyle devam eden programda, protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Doğan ve İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu kabirlere karanfil bıraktılar.

Daha sonra, Polis Merkez Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Doğan ve Uğurlu, görevli polis ve askerle bayramlaştılar. - GAZİANTEP