Doğru'dan Berat Kandili kutlaması - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandilini kutladı. Belediye Başkanı Doğru, mesajında "Kutsal geceler iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz büyük bir fırsattır. Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu düşünce ve duygularımla Arabanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP