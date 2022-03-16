Doğru'dan Berat Kandili kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Doğru'dan Berat Kandili kutlaması

16.03.2022 15:34
Doğru'dan Berat Kandili kutlaması

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandilini kutladı. Belediye Başkanı Doğru, mesajında "Kutsal geceler iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz büyük bir fırsattır. Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu düşünce ve duygularımla Arabanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep'te 13 hırsızlık zanlısından 8'i tutuklandı Gaziantep'te 13 hırsızlık zanlısından 8'i tutuklandı

Berat Kandili, Hasan Doğru, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğru'dan Berat Kandili kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:58:38. #1.11#
SON DAKİKA: Doğru'dan Berat Kandili kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement