Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti - Son Dakika
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Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

04.03.2022 14:35

Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, temsili çocuk kaçırma operasyonu canlandırıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, temsili çocuk...

Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, temsili çocuk kaçırma operasyonu canlandırıldı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, temsili çocuk kaçırma operasyonu canlandırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Anne- Bebek Uyumu Servisinde sağlıkta kalite standartları gereği hasta güvenliği kapsamında çocuk kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.

Verilen pembe kod ile başlayan tatbikatta senaryo gereği; boşanmak üzere oldukları bilinen ve baba ya da babanın yakınları tarafından kaçırılma riski olduğu düşünülen bebeğin yatağının başına pembe kelebek figürü asıldı. Serviste çalışan tüm görevlileri ile hastane güvenliğine konu hakkında bilgi verildi. Bebeğin halası annenin lavaboya gitmesini fırsat bilerek bebeği kaçırdı. Lavabodan çıkan anne bebeğin yerinde olmadığını görünce hemşireye bilgi verdi. Güvenlik birimleri kameraları kontrol ederek kaçıran kişinin nerelerden geçtiğini ve hangi çıkışa yöneldiğini tespit ederek şüpheli şahsı yakaladı. Bebek de anneye teslim edildi.

Tatbikat sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, yapılan canlandırmanın hiç bir zaman yaşanmamasını temenni ettiklerini belirtip, "Bugün Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde sağlıkta kalite standartları gereği pembe kod tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryo gereği ortaya koyduğumuz tabloda hemşirelerimiz, servis ekibimiz, güvenlik birimlerimiz yapmaları gereken basamakları başarıyla yerine getirdiler. Pembe kod kapsamında bebek/çocuk kaçırma durumunda Hastanemizin ilgili birimleri anında haberleşerek hastane giriş çıkışlarında tedbir alarak bebeğin hastane dışına çıkarılmasını engellediler. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen kalite birimimize, servis ekibimize ve güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Tatbikat sonrasında hastane çalışanlarımızın konuyla ilgili farkındalığı tekrar tazelenmiş oldu. Temennimiz tatbikatını yaptığımız durumun hiçbir zaman yaşanmamasıdır." Şeklinde konuştu.

Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti
Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti
Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hastane, Çocuk, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti - Son Dakika


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