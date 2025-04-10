Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru - Son Dakika
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Yerel

Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru

Bakan Göktaş, doğum yardımı başvurularının 18 bin 227'ye ulaştığını duyurdu.

10.04.2025 15:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan'da başlayan 'Doğum Yardımı' başvurularının bugün itibariyle 18 bin 227'ye ulaştığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık binasında düzenlenen İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı'na katıldı. Göktaş burada yaptığı konuşmada doğum yardımına dair verileri de paylaşarak 2 günde 18 bin 227 başvuru yapıldığını duyurdu.

"Bilinçli kararlar alan ebeveynler, toplumun huzur ve refahına da katkıda bulunur"

İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulamasının, anne ve babalara destek olmak için tasarlandığını söyleyen Göktaş, "Anne ve babanın bilinçli olması, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarının doğru karşılamasını da sağlar. Bu, çocukların sağlıklı gelişimini desteklerken bilgi, beceri ve değerlerin temelini oluşturur. Çocuklarının ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bilinçli kararlar alan ebeveynler, sadece kendi ailelerine değil, toplumun huzur ve refahına da katkıda bulunur. Bu anlamda çocukluk dönemine yönelik girişimler, sağlıklı toplumların oluşmasında kritik öneme sahiptir. İşte bu gerçek, bizleri 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasını geliştirmeye yöneltti" diye konuştu.

"Ebeveynler, çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor"

Uygulamanın ebeveynlere sunduğu imkanlara değinen Bakan Göktaş, "Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle pozitif anne-babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor. Babalar ile ilgili özel bir bölüm oluşturduk. Ayrıca aileler, çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soruları uygulama aracılığıyla interaktif bir şekilde uzmanlarımıza iletebiliyor ve cevap alabiliyor. Uygulama aynı zamanda, evlilik, iletişim, çatışma çözümü ve stresle baş etme gibi konularda pratik bilgiler sunuyor" ifadelerine yer verdi.

"Doğum Yardımına 18 bin 227 başvuru yapıldı"

Değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan politikalar yürüttüklerini ve bu kapsamda 2025 yılını, 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini hatırlatan Göktaş, "2025 Aile Yılında, aileyi güçlendiren ve destekleyen birçok yeni politikaları ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalardan en önemlilerinden biri doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay, doğum yardımını içerene Kanun teklifi, Gazi Meclis'imizde kabul edilerek yasalaştı. 8 Nisan'da da doğum yardımı başvurularını e-devlet üzerinden almaya başladık. Bugün de Doğum Yardımı Yönetmeliğimiz resmi gazetede yayımlandı. Bugün itibariyle 18 bin 227 vatandaşımız başvuruda bulundu. 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması üzerinden de doğum yardımı başvurularını alacağız. Bu ilgi, milletimizin aileye verdiği önemin ve devletimizin sunduğu desteklere olan güvenin en açık göstergesidir. Aile Yılı'nda, aile içi iletişimden finansal desteklere, çocuk gelişiminden yaşlılarımızın desteklenmesine kadar her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru - Son Dakika

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