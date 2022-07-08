Doktorlardan Birleşmiş Milletler'e "Suriye" çağrısı - Son Dakika
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Doktorlardan Birleşmiş Milletler'e "Suriye" çağrısı

08.07.2022 10:36
Doktorlardan Birleşmiş Milletler'e "Suriye" çağrısı

Doktorlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'ye insani yardımın sürekliliğini sağlamak amacıyla 10 Temmuz'da oylanacak sınır ötesi insani yardım mekanizmasının hükümlerini en az 12 ay daha uzatmaya çağırıyor.

Doktorlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'ye insani yardımın sürekliliğini sağlamak amacıyla 10 Temmuz'da oylanacak sınır ötesi insani yardım mekanizmasının hükümlerini en az 12 ay daha uzatmaya çağırıyor. Ülkede on bir yıldır süren çatışma nedeniyle insani yardıma muhtaç Suriyelilerin sayısının 14,6 milyon ile 2022'de en yüksek seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 10 Temmuz'da; Suriye'de 4 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayan "Sınır Ötesi İnsani Yardım" mekanizmasına dair hükümlerin yenilenmesine ilişkin kararı ele alması bekleniyor. Dünya Doktorları, kararın en az 12 ay daha uzatılması çağrısında bulunuyor. Ülkede on bir yıldır süren çatışma nedeniyle insani yardıma muhtaç Suriyelilerin sayısının 14,6 milyon (6 milyonu kadın, 5,5 milyonu çocuk) ile 2022'de en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edilirken Kuzeybatı Suriye'de bu sayının 4,1 milyon olduğu, geçen yıla göre bu yıl sayının 700 bin kişi arttığı belirtiliyor. Uluslararası Dünya Doktorları Ağı (Médecins du Monde International Network), BMGK üyesi devletleri ve kararları veto yetkisine sahip beş daimi üye Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Daimi Temsilcilerini, Suriye'de insani yardıma erişimin güvence altına alınmasını savunmak için gerekli adımları atmaya çağırıyor. Dünya Doktorları Derneği Kurucu Başkanı Hakan Bilgin, "İnsanlık olarak bu sınır geçişinin açık olup olmaması gerektiğini tartışamayız. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşayan yerinden edilmiş milyonlarca insanın hayatı bu sınır kapısına bağlı" diyor. Kararın yenilenmemesi durumunda, bölgede insani yardım faaliyetleri yürüten fakat Suriye hükümeti tarafından yetkilendirilmemiş olan Suriyeli insani yardım kuruluşlarının ülkedeki operasyonlarını sonlandırmak ya da kısıtlamak zorunda kalacağı ifade ediliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doktorlardan Birleşmiş Milletler'e 'Suriye' çağrısı - Son Dakika

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