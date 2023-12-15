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Doktorlardan, kemoterapi alan hastalara moral müziği - Son Dakika
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Doktorlardan, kemoterapi alan hastalara moral müziği

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, kemoterapi tedavisi gören hastalara moral olması amacıyla hastalarına müzik ziyafeti sundu. Hastanede kalan hastaların tedavisinde motivasyonunu artırmak için doktorlar enstrüman çalarak ve şarkı söyleyerek hastalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Doktorlardan, kemoterapi alan hastalara moral müziği
15.12.2023 - 22:15,
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Doktorlardan, kemoterapi alan hastalara moral müziği

ANKARA - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, kemoterapi tedavisi gören hastalara moral olması amacıyla hastalarına müzik ziyafeti sundu.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, hastanede kemoterapi tedavisi gören hastalar için moral programı düzenledi. Hastanede kalan hastaların tedavisinde motivasyonunu artırmak için bu sefer de enstrüman başına geçen doktorlar, çaldıkları ve söyledikleri parçalar eşliğinde hastalarla eğlenceli vakit geçirdiler. Öte yandan hastalar ise şarkıları doktorlarla beraber söylerken, alkışlarla da parçalara eşlik etmeyi ihmal etmediler.

Kaynak: İHA
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