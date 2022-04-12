Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

12.04.2022 10:44
Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

İftar programına Kaymakam Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve hastane personeli katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam İpek, "Bugünkü iftarımızı İlçe Hastanesinde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte açıyoruz. Sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi
Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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