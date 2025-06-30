Domates Güvesi İçin İlaçlama Uyarısı

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates üretim alanlarında görülen domates güvesi (Tuta absoluta) popülasyonundaki artış nedeniyle üreticilere ilaçlama çağrısında bulundu.

İlçede yürütülen zararlı takip çalışmaları kapsamında yapılan feromon tuzak kontrollerinde, ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıkan yoğunlukta domates güvesi tespit edildi. Bu kapsamda üreticilere, ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile biyoteknik ve kimyasal mücadeleye derhal başlamaları tavsiye edildi.

Yetkililer, ilaçlama yapılırken etiket bilgilerine uygun uygulama yapılması, arı ve diğer faydalı canlıların zarar görmemesi için ilaçlama saatlerine dikkat edilmesi ve insan ile çevre sağlığı açısından koruyucu ekipman kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Detaylı bilgi ve teknik destek almak isteyen üreticilerin Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabileceği bildirildi. - BALIKESİR