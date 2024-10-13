Domuz Geni Tespiti Olan İşletmeye HAK Belgesi Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Domuz Geni Tespiti Olan İşletmeye HAK Belgesi Yok

HAK, domuz geni tespit edilen işletmeye hiçbir belge verilmediğini açıkladı.

13.10.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ürünlerinde "domuz geni tespiti" yapılan işletmeye herhangi bir belge vermediklerini belirterek, "İşletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır" denildi.

HAK, yakın dönemde Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında mart ayında alınan numunelerde "domuz geni tespiti" yapılan ürünlerine herhangi bir belge vermediklerini açıkladı.

HAK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAK, doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlememektedir. HAK, Kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda vazedilen objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite etmekte, yetkilendirmektedir. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca, Ağustos ayında ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi; sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği "kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı" kapsamaktadır. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesine konu gen mevcudiyeti ise, bu ürünleri merkezden getirip tüketime hazır hale getiren hususi 2 adet restoranın hizmet sunumunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal vb. olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır. HAK, yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen akreditasyon başvurularını bu alandaki uluslararası standartlarda yer verilen kural ve ilkeler uyarınca titizlikle değerlendirmeye devam edecektir. HAK, ayrıca akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarını da hem mutat gözetim planlarına bağlı olarak, hem de piyasadan alınan geri bildirimler ve kuruluşların performanslarına göre ortaya çıkacak risk durumuna bağlı olarak düzenli aralıklarla izlemeye ve kontrol etmeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Helal Akreditasyon Kurumu, ankara, Sağlık, Tarım, Hukuk, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Domuz Geni Tespiti Olan İşletmeye HAK Belgesi Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
11:20 Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi’yle yolları ayırdı Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
11:15 Türkiye’nin akaryakıt devi iflas etti Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:43 Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 18:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Domuz Geni Tespiti Olan İşletmeye HAK Belgesi Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.