Don Nöbeti: Kadın Üreticilerin Mücadelesi - Son Dakika
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Don Nöbeti: Kadın Üreticilerin Mücadelesi

Don Nöbeti: Kadın Üreticilerin Mücadelesi

Antalya'da Songül Çimen, salatalık üretimi için gece nöbet tutuyor, gündüz hasat yapıyor.

24.02.2025 14:07
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Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde üreticilik yapan Songül Çimen, serasında salatalık üretimi için gece don nöbeti tutarken gündüz ise hasat yaparak yapıyor. Günlük sadece 1,5 saat uyuyarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Çimen, üretici kadınların büyük fedakarlıklarla üretim yaptığını ifade etti.

11 dekar alanda salatalık üretimi yapan Çimen, soğuk hava şartları nedeniyle geceleri sobaları yaktıklarını belirterek, "Akşam saat 19.00'da sobaları dolduruyoruz. Üç gündür sürekli soba yakıyoruz. Ürünlerimiz donmasın diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Sabah 07.00'de nöbeti bitirip, 1,5 saatlik kısa bir dinlenmenin ardından hasada başlıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz mücadeleyle geçiyor" dedi.

Sezon boyunca 150 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini ve üreticilerin devlet desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Çimen, "Ürünlerimiz hem yurt dışına gönderilsin hem de iyi fiyatlara satılsın istiyoruz. Salatalık fiyatı 37 TL olarak açıklandı ancak elimize geçecek rakamı görmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan bu yana üreticilik yaptığını belirten Çimen, kadın üreticilerin büyük emek verdiğini dile getirerek şunları söyledi: "30 yıldır üreticilik yapıyorum. Bu işi severek yapıyoruz ama mücadele etmezsek olmuyor. Kadın üreticiler olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Seramızda 3 kişi çalışıyoruz, 17 yaşındaki kızım da bizimle birlikte üretime destek veriyor. Ancak üreticinin yüzünün gülmesi için devletin de bizleri görmesi gerekiyor. Ürünlerimiz yurt dışına daha iyi fiyatlarla satılırsa hepimiz daha çok üretiriz."

Soğuk havalar nedeniyle soba yakmaya devam ettiklerini aktaran Çimen, "Saat 18.00'de sobalarımızı hazırlıyoruz. Hasadı tamamladıktan sonra yeniden don nöbetine başlayacağız. Havalar düzelene kadar bu mücadelemiz sürecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Don Nöbeti: Kadın Üreticilerin Mücadelesi - Son Dakika

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