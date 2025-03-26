Dörtyol'da İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıtımı - Son Dakika
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Dörtyol'da İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıtımı

Dörtyol\'da İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıtımı

Dörtyol Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyıldız, hayırseverlerle et ürünleri dağıttı.

26.03.2025 14:31
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Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyıldız'ın koordinesinde ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine sucuk ve kıyma dağıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde muhtarlık koordinesinde hayırseverlerin de desteğiyle vatandaşlara sucuk ve kıyma dağıtıldı. Bayram öncesi hanelere et ürünleri girmesine vesile olan hayırseverler ve Muhtar Mustafa Akyıldız, takdir topladı. Muhtarlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün mahallemizin üç farklı bölgesinde sucuk ve kıyma dağıtımı gerçekleştirdik. Hayırseverlerimizin desteğiyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirirken paylaşma ruhumuzu da güçlendiriyoruz. Mahallemizin her köşesine dokunarak dayanışmamızı büyütüyoruz. İyiliği çoğaltmaya, paylaşmaya ve birlikte daha güçlü olmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dörtyol'da İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıtımı - Son Dakika

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