Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi

17.05.2022 13:43
Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Dörtyol ve Erzin ilçelerinden gelen bisiklet dernekleri üyeleri ile bisiklet severler katıldı.

19 Aralık Spor Salonu önünde bir araya gelen yaklaşık 200 bisikletli 2 saat süren etkinlikte Numune Evler, Sanayi, Ocaklı ve Çaylı mahallelerinde belirlenen caddelerden geçerek pedal çevirdiler. - HATAY

Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi
Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi
Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi

YORUMLAR
500
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanların Toplatılması ile İlgili Açıklama Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanların Toplatılması ile İlgili Açıklama Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Bisiklet, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:19:06. #1.12#
SON DAKİKA: Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement